Россия отказалась освободить из-под стражи звезду американского баскетбола: в чем ее обвиняют

Россия отказалась освободить из-под стражи звезду американского баскетбола: в чем ее обвиняют

Известная американская баскетболистка Бритни Грайнер продолжает находиться под арестом в России. В феврале она была задержана в Подмосковье по подозрению в перевозке наркотиков.

Российские власти отказали в освобождении Бритни Грайнер, которую задержали еще 17 февраля в московском аэропорту Шереметьево.

Об этом сообщает ESPN, ссылаясь на ее адвоката Александра Бойкова.

Федеральная таможенная служба России обвинила 31-летнюю спортсменку, прилетевшую в Москву из Нью-Йорка, в перевозке наркотиков. В частности, при осмотре ручной клади у нее были обнаружены картриджи для электронных сигарет, содержащих гашишное масло.

Однако в Государственном департаменте США заявили, что американская баскетболистка была неправомерно задержана в России. Американские власти признали спортсменку заложницей и призвали РФ освободить ее из-под стражи.

Несмотря на вмешательство США, в России отказались выпустить Грайнер на свободу. Она останется под арестом до вынесения судом окончательного приговора.

Если Бритни признают виновной, то ей грозит заключение на срок от 5 до 10 лет.

Грайнер - бывшая баскетболистка женской НБА, двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной США (2016, 2020). В России американка с 2016 года выступала за команду УГМК из Екатеринбурга, которая является действующим чемпионом РФ и Евролиги.

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