"Россия празднует эту дисквалификацию": Гераскевич обвинил МОК в помощи пропаганде агрессора
Владислав настроен идти до конца в борьбе за справедливость.
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич после слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) дела по его дисквалификации с Олимпиады-2026 обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в помощи российской пропаганде.
"Меня несправедливо отстранили. Я верю, что это действие МОК помогает пропаганде России. Россия празднует эту дисквалификацию, я верю, что с некоторых точек зрения, что Россия будет возвращаться к Олимпиаде и МОК очень давит на украинцев. Я считаю, что МОК не на той стороне истории.
Не знаю, как иначе, кроме как идти до конца. Даже здесь сегодня в этом суде я не потому, что меня лишили медали или права соревноваться. А потому, что уважаю этих спортсменов, считаю, что они должны быть на этом шлеме. И считаю, что действия МОК дискриминативны. Как отлично сказал мой папа вчера, они отстранили не меня, а Украину. Я здесь стою за достоинство своей страны", – приводит слова Гераскевича Суспільне Спорт.
Напомним, 12 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал Гераскевича из-за несоблюдения запрета на использование "шлема памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.
Ранее сообщалось, что МОК официально прокомментировал дисквалификацию Гераскевича и Олимпиады-2026.
Также прокомментировал свою дисквалификацию с Олимпиады-2026 сам Владислав, совершенно не согласившись с наказанием.
Гераскевич по специальной процедуре подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за дисквалификации с Олимпиады-2026. 13 февраля CAS приступил к рассмотрению дела украинского скелетониста.
На дисквалификацию Гераскевича с Олимпиады-2026 уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который наградил скелетониста орденом Свободы.
Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.
Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После шестого соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.
Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.