Россия собирается включить клубы с оккупированных территорий Украины в свой чемпионат: УАФ требует жестких санкций для РФ

Россия намерена принять футбольные клубы с оккупированных территорий Украины в чемпионат своей страны.

Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время доклада кремлевскому диктатору Владимиру Путину, сообщает BBC. Речь идет о командах из так называемых "Л/ДНР", а также частей Херсонской и Запорожской областей.

В ответ на это Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила немедленное обращение в ФИФА и УЕФА с требованием ввести "самые строгие санкции" против Российского футбольного союза (РФС). Украина требует исключить Россию из УЕФА и ФИФА "за грубое нарушение уставов этих организаций".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

Кроме того, УАФ принял решение о предоставлении своим региональным подразделениям всех временно оккупированных областей и Крыма специального статуса. Они приступают к работе над комплексным планом мероприятий по интеграции детей с этих территорий в украинский футбол, что будет предусматривать оперативное восстановление уже на деоккупированных территориях центров развития, спортивных академий, детских школ, восстановление турниров и чемпионатов.

Также Павелко добавил, что при поддержке президента Владимира Зеленского УАФ намерена реализовать цель восстановить футбольную инфраструктуру населенных городов Украины, а также Крыма после деоккупации и привлечь ее к мероприятиям Чемпионата мира 2030 года, на проведение которого наша страна подала совместную заявку с Испанией и Португалией.

"Главная же задача, которую я ставлю перед собой и нашей командой, чтобы дети со всей Украины в международно признанных ее границах имели одинаковые возможности стать участниками исторического Чемпионата мира. А моя личная мечта, чтобы в составе национальной сборной в матчах ЧМ-2030 сыграли самые талантливые представители из Крыма, Донбасса, Херсона… Верю, что праздник ЧМ коснется каждого украинца на всех без исключения украинских территориях: от Карпат до Донбасса, и от Киева в Крым! Слава Украине! Слава ВСУ! - написал Павелко.

Отстранение России с международного футбола

Еще в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. В том числе российские клубы выгнали из еврокубков, а сборную РФ исключили из плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022.

Впоследствии УЕФА продлил "бан" клубам и сборным РФ, запретив россиянам участвовать в соревнованиях и в сезоне-2022/23. В то же время отметим, что Россию до сих пор не исключили из УЕФА и ФИФА.

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