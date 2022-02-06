Россия требует от УЕФА наказания для Украины за "Путин - х*йло!" во время матча футзального Евро

Россия требует от УЕФА наказания для Украины за "Путин - х*йло!" во время матча футзального Евро

Поведение украинских болельщиков вызвало негодование у представителей страны-агрессора.

Российский футбольный союз (РФС) направил обращение в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), потребовав открыть дисциплинарное расследование из-за поведения болельщиков сборной Украины во время полуфинала Чемпионата Европы по футзалу-2022 в Амстердаме

Об этом сообщает российское издание ТАСС.

В течение матча между Украиной и Россией фанаты "сине-желтых" неистово поддерживали украинскую сборную. Неоднократно они пели знаменитый хит "Путин - х*йло!", посвященный президенту РФ Владимиру Путину. А также кричали "Кто не скачет тот москаль".

В России такое поведение украинских болельщиков считают "дискриминационным" и требуют от УЕФА провести расследование и наказать украинскую национальную ассоциацию, которая ответственна за действия болельщиков.

"Во время матча, состоявшегося 4 февраля в Нидерландах, украинские болельщики на трибунах скандировали в адрес российских футболистов оскорбительные высказывания, которые имели политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку и, среди прочего, содержали призывы к убийству российских граждан", - говорится в сообщении РФС.

В полуфинале Евро-2022 украинская сборная по футзалу потерпела поражение от команды России со счетом 2:3 .

. Теперь подопечные Александра Косенко сразятся с Испанией за "бронзу" континентального первенства. Матч за 3-е место состоится сегодня, 6 февраля, начало - в 15:30 по киевскому времени.

В финале турнира россияне сыграют с португальцами. Старт встречи - 6 февраля, в 18:30 по киевскому времени.

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