"Россия убила моего отца": украинский футболист вспомнил, как начиналась война на Донбассе

Сергей Майборода поделился воспоминаниями о трагедии, которую ему пришлось пережить.

Бывший полузащитник луганской "Зари" Сергей Майборода, сейчас играющий за вышгородский "Диназ" во Второй лиге Украины, вспомнил начало вторжения российских войск на Донбасс, а также рассказал, что на фронте в июле 2019 года погиб его отец.

"Очень хорошо помню тот день. Мы видели, как вражеское войско заходило в Славянск как раз со стороны нашей Билбасовки. Помню, как света и связи не было. Даже еду не завозили. А еще ввели комендантское время и вокруг ходили вооруженные люди… Не говорю уже о свисте пуль над головой… Все шумело, страшно было.

Все началось стремительно, сначала никто не понимал, что происходит. Просто был страх, все боялись. Впоследствии все стало проясняться: кто стреляет, кто виноват в том, кто прав. Некоторые люди банально не хотели в это верить, воспринимали ложь за чистую монету. Я же видел зародыши войны собственными глазами и все понимал", - сказал 24-летний футболист в интервью "Футбол 24".

Также Сергей рассказал, что его отец ушел защищать родину от российской агрессии и отдал свою жизнь. 1 июля 2019 года во время выезда на эвакуацию раненого вблизи села Водяное в Волновахском районе, санитарный автомобиль Hummer был обстрелян российскими оккупантами. В результате прямого попадания ракеты погибли водитель Сергей Майборода и сержант-медик Ирина Шевченко.

"Мне больно, что Россия имеет отношение к смерти моего отца. Я очень хотел бы, чтобы все это скорее закончилось, чтобы больше никто не страдал и не погибал. Россияне просто залезли в нашу страну. Сначала Крым забрали, пришли на Донбасс. Вообще не понимаю, зачем они это сделали, и что здесь сейчас делают. Это не может длиться вечность. Надеюсь, что в ближайшее время все закончится", - добавил футболист.

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