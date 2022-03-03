Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

"Россия убивает украинцев": сотрудник "Шахтера" погиб после попадания обломка снаряда

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Россия убивает украинцев": сотрудник "Шахтера" погиб после попадания обломка снаряда

ФК Шахтер

Сергей Палкин эмоционально рассказал о смерти тренера.

Один из сотрудников донецкого "Шахтера" погиб в результате обстрелов российских оккупантов.

Об этом рассказал генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.

"Вчера погиб наш сотрудник. Детский тренер. Его убил обломок российского снаряда. Россия убивает украинцев", – написал Палкин в Facebook.

Также функционер обратился к россиянам с просьбой остановиться.

"Остановите это безумие! Не молчите, говорите! Иначе это будет ваше личное поражение. Поражение, которое будут помнить все последующие поколения. Поражение, которое невозможно будет вычеркнуть из мировой истории. И каждый из вас будет нести вину и ответственность за совершенные преступления", – добавил он.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
Следующая публикация