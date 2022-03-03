"Россия убивает украинцев": сотрудник "Шахтера" погиб после попадания обломка снаряда

Сергей Палкин эмоционально рассказал о смерти тренера.

Один из сотрудников донецкого "Шахтера" погиб в результате обстрелов российских оккупантов.

Об этом рассказал генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.

"Вчера погиб наш сотрудник. Детский тренер. Его убил обломок российского снаряда. Россия убивает украинцев", – написал Палкин в Facebook.

Также функционер обратился к россиянам с просьбой остановиться.

"Остановите это безумие! Не молчите, говорите! Иначе это будет ваше личное поражение. Поражение, которое будут помнить все последующие поколения. Поражение, которое невозможно будет вычеркнуть из мировой истории. И каждый из вас будет нести вину и ответственность за совершенные преступления", – добавил он.