Россия запустила машину времени, отбрасывающую их во времени на 50 лет — Владимир Кличко

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко акцентировал внимание на том, с какими последствиями столкнулась РФ, когда решила совершить полномасштабное вторжение в Украину.
Бывший чемпион мира в тяжелом весе на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе отметил, что начало войны России против Украины бьет по ним самим.
"Россия должна понимать, что война, которую она развязала, не только лишена смысла, но и бьет по ним. Россия запустила машину времени, отвергающую их во времени на 50 лет. Мир изолирует Россию. Это нанесет им колоссальный вред", - написал в своем Twitter Кличко-младший.
Добавим, что украинское сопротивление полномасштабному вторжению России длится уже 91 день.
Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Владимир Кличко восхитился героизмом защитников "Азовстали", которые почти три месяца в неравном бою противостояли российским захватчикам.
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