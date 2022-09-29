Россиян допустили к международным соревнованиям по джиу-джитсу – украинская чемпионка уже объявила бойкот ЧМ-2022

Международная федерация джиу-джитсу (JJIF) будет допускать российских спортсменов к турнирам в нейтральном статусе.

Об этом сообщили на официальном сайте федерации.

Таким образом, российские спортсмены и вспомогательный персонал, в частности тренеры и официальные лица смогут участвовать в турнирах под нейтральным статусом – без национальных символов, флага и гимна. Федерация джиу-джитсу россии зарегистрируется без каких-либо упоминаний слова "Россия" полностью или аббревиатурой.

В то же время, к руководству JJIF/JJCU и комиссий не будут допускаться граждане РФ. На территории России и Беларуси не будут проводить спортивные мероприятия, а те, которые уже были запланированы, перенесут или отменят.

Так что россияне смогут принять участие в чемпионате мира по этому виду спорта, который в ноябре пройдет в Эмиратах.

На такое решение JJIF отреагировала украинская чемпионка Европы Богдана Голуб, отметив, что не поедет на мировое первенство из-за участия россиян.

"Случилось то, чего я ждала, однако не ожидала, что это будет так быстро. На ЧМ-2022 в Эмиратах, который будет в начале ноября, зарегистрирована вся рашистская сборная.

Я, Голуб Богдана Олеговна, мастер спорта международного класса по джиу-джитсу, член сборной команды Украины по джиу-джитсу, чемпионка Европы-2022, вице-чемпионка Всемирных игр 2022, черный пояс из бразильского джиу-джитса, категорически против и бойкотую 2022 в Эмиратах", — написала она в Facebook.

Напомним, Федерация гимнастики Украины отказалась от участия в конгрессе Международной федерации гимнастики (FIG) в связи с присутствием на нем делегатов из России и Беларуси.

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