Россиян и белорусов могут вернуть в лыжный спорт: намерения FIS решительно осудили Норвегия и Финляндия

Международная федерация лыжного спорта (FIS) рассматривает возможность возвращения к соревнованиям спортсменов РФ и Беларуси, что вызвало бурю негодования в норвежской и финской лыжных федерациях.

Так, несмотря на полномасштабную войну, которую РФ ведет против Украины, а также недавнее объявление мобилизации в стране-оккупанте, генеральный секретарь FIS Мишель Вион не исключает, что российские и белорусские спортсмены смогут вернуться к соревнованиям еще до конца 2022 года.

Функционер отметил, что если с представителей стран-агрессоров снимут "бан", то они получат разрешение выступить на чемпионате мира-2023 по лыжным видам спорта.

"Возможно, это случится в декабре. Тогда обе страны, конечно, без национальных флагов и гимнов, могли бы принять участие в чемпионате мира", - цитирует Виона польское медиа TVP.

Категорически против допуска к соревнованиям россиян и белорусов выступили федерации лыжного спорта Норвегии и Финляндии.

"На июльском заседании Совета FIS был утвержден запрет (на участие россиян и белорусов - прим.), который я поддержал. Моя позиция по этому вопросу не изменилась", - цитирует VG слова Эрика Ресте, представляющего Норвегию в Совете FIS.

"О возвращении России в международный элитный спорт была дискуссия в международном спортивном сообществе. Федерация лыжного спорта Финляндии негативно относится к участию российских спортсменов и команд в международных соревнованиях.

По мнению лыжной ассоциации, важно, чтобы действия спортивных ассоциаций и организаторов спортивных мероприятий отвечали решениям, принятым в обществе. В феврале МОК рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

Позиция Федерации лыжного спорта Финляндии по поводу разрешения российским спортсменам вернуться к соревнованиям категорически отрицательна. Причины, которые привели к исключению, никак не изменились, поэтому трудно ожидать ослабления касательно их участия. Пока Россия ведет войну в Украине, мы не видим возможного участия российских спортсменов в соревнованиях. Спорт нельзя рассматривать как отдельную часть общества", - цитирует руководителя финской федерации Маркку Хаапасалми Suomen Hiihtoliitto.

Норвежское издание NRK сообщает, что совет FIS планирует принять решение о допуске российских и белорусских спортсменов 22 октября.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Международная федерация лыжного спорта отстранила россиян и белорусов от международных соревнований. Также были отменены все этапы Кубка мира, которые должны были состояться в сезоне-2021/22 на территории России. В июле FIS продлила "бан" российских и белорусских спортсменов до конца летнего сезона.

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