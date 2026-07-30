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Россиян и белорусов не допустили к чемпионату мира-2027 по хоккею
Сборные страны-агрессора и ее союзника пропустят будущее мировое первенство по хоккею в элитном дивизионе, где сыграет Украина.
Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила российскую и белорусскую сборные к участию в чемпионате мира-2027 по хоккею в элитном дивизионе.
Об этом сообщается на официальном сайте IIHF.
Решение принял Совет IIHF после повторного рассмотрения запроса российской федерации хоккея о допуске российских команд к международным соревнованиям.
Во время заседания Совет IIHF отдельно рассмотрел возможность участия страны-агрессора в каждом турнире. И учитывая "постоянные проблемы с безопасностью и спортивной добропорядочностью", отказала россиянам в участии в четырех мировых первенствах:
чемпионате мира-2027 среди мужчин;
молодежном чемпионате мира-2027;
чемпионате мира-2027 среди мужчин до 18 лет;
чемпионате мира-2027 среди женщин в возрасте до 18 лет.
ЧМ-2027 по хоккею в элитном дивизионе состоится с 14 по 30 мая следующего года в Германии.
Впервые с 2007 года в элите мирового хоккея сыграет сборная Украины, которая в этом году завоевала повышение в классе.
"Сине-желтые" будут соревноваться в группе A, где их соперниками станут Швейцария, Финляндия, Швеция, Германия, Латвия, Австрия и Словения.
Четыре лучшие сборные группы выйдут в четвертьфинал. Команда, которая займет последнее место, вылетит в Дивизион IА (второй по престижности — прим.).
Напомним, победителем ЧМ-2026 по хоккею в элитном дивизионе стала сборная Финляндии, которая в финале в овертайме одолела Швейцарию.
Ранее сообщалось, что вратаря сборной Украины по хоккею мобилизовали в ВСУ.