ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
40
Время на прочтение
1 мин

Россиян и белорусов не допустили к чемпионату мира-2027 по хоккею

Сборные страны-агрессора и ее союзника пропустят будущее мировое первенство по хоккею в элитном дивизионе, где сыграет Украина.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и кремлевский диктатор Владимир Путин

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и кремлевский диктатор Владимир Путин / © Associated Press

Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила российскую и белорусскую сборные к участию в чемпионате мира-2027 по хоккею в элитном дивизионе.

Об этом сообщается на официальном сайте IIHF.

Решение принял Совет IIHF после повторного рассмотрения запроса российской федерации хоккея о допуске российских команд к международным соревнованиям.

Во время заседания Совет IIHF отдельно рассмотрел возможность участия страны-агрессора в каждом турнире. И учитывая "постоянные проблемы с безопасностью и спортивной добропорядочностью", отказала россиянам в участии в четырех мировых первенствах:

  • чемпионате мира-2027 среди мужчин;

  • молодежном чемпионате мира-2027;

  • чемпионате мира-2027 среди мужчин до 18 лет;

  • чемпионате мира-2027 среди женщин в возрасте до 18 лет.

ЧМ-2027 по хоккею в элитном дивизионе состоится с 14 по 30 мая следующего года в Германии.

Впервые с 2007 года в элите мирового хоккея сыграет сборная Украины, которая в этом году завоевала повышение в классе.

"Сине-желтые" будут соревноваться в группе A, где их соперниками станут Швейцария, Финляндия, Швеция, Германия, Латвия, Австрия и Словения.

Четыре лучшие сборные группы выйдут в четвертьфинал. Команда, которая займет последнее место, вылетит в Дивизион IА (второй по престижности — прим.).

Напомним, победителем ЧМ-2026 по хоккею в элитном дивизионе стала сборная Финляндии, которая в финале в овертайме одолела Швейцарию.

Ранее сообщалось, что вратаря сборной Украины по хоккею мобилизовали в ВСУ.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
40
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie