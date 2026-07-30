Россиян и белорусов не допустили к чемпионату мира-2027 по хоккею

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и кремлевский диктатор Владимир Путин / © Associated Press

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Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила российскую и белорусскую сборные к участию в чемпионате мира-2027 по хоккею в элитном дивизионе.

Об этом сообщается на официальном сайте IIHF.

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Решение принял Совет IIHF после повторного рассмотрения запроса российской федерации хоккея о допуске российских команд к международным соревнованиям.

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Во время заседания Совет IIHF отдельно рассмотрел возможность участия страны-агрессора в каждом турнире. И учитывая "постоянные проблемы с безопасностью и спортивной добропорядочностью", отказала россиянам в участии в четырех мировых первенствах:

чемпионате мира-2027 среди мужчин;

молодежном чемпионате мира-2027;

чемпионате мира-2027 среди мужчин до 18 лет;

чемпионате мира-2027 среди женщин в возрасте до 18 лет.

ЧМ-2027 по хоккею в элитном дивизионе состоится с 14 по 30 мая следующего года в Германии.

Впервые с 2007 года в элите мирового хоккея сыграет сборная Украины, которая в этом году завоевала повышение в классе.

"Сине-желтые" будут соревноваться в группе A, где их соперниками станут Швейцария, Финляндия, Швеция, Германия, Латвия, Австрия и Словения.

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Четыре лучшие сборные группы выйдут в четвертьфинал. Команда, которая займет последнее место, вылетит в Дивизион IА (второй по престижности — прим.).

Напомним, победителем ЧМ-2026 по хоккею в элитном дивизионе стала сборная Финляндии, которая в финале в овертайме одолела Швейцарию.

Ранее сообщалось, что вратаря сборной Украины по хоккею мобилизовали в ВСУ.

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