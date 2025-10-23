Россиян и белорусов не допустили к Паралимпиаде-2026

Паралимпийский флаг / © Associated Press

Российских и белорусских спортсменов не допустили к выступлениям на Паралимпийских играх 2026 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Международного паралимпийского комитета (МПК).

"После решения Генеральной ассамблеи МПК, МПК получил подтверждение от каждой из четырех международных федераций, представляющих виды спорта, включенные в программу Паралимпийских зимних игр 2026 года в Милане-Кортине, – Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS), Международного союза биатлона (IBU), Всемирной федерации керлинга и Всемирной федерации пара-хоккея на льду – о том, что фактически ни один спортсмен из этих двух стран не сможет квалифицироваться для участия в играх, которые состоятся в марте", – говорится в заявлении МПК.

По словам главы МПК Эндрю Парсонса, именно позиция вышеназванных федераций помешала допуску россиян и белорусов к Паралимпиаде-2026.

"Так же, как МПК полностью уважает решение Генеральной ассамблеи МПК не продолжать частичную приостановку членства НПК Беларуси и России, мы также полностью уважаем решение каждой международной федерации по видам спорта, которыми они руководят.

Позиция FIS, IBU и World Curling на данный момент означает, что спортсмены и команды из Беларуси и России не могут участвовать в их соревнованиях, что делает невозможным их квалификацию к зимним Паралимпийским играм 2026 года в Милане-Кортине.

Хотя Беларусь и Россия теперь могут участвовать в соревнованиях по пара-хоккею на льду, на этом позднем этапе квалификационного цикла шесть команд для квалификационного турнира в Паралимпийские игры в ноябре уже определены.

Теперь, когда позиции четырех международных федераций, ответственных за шесть видов спорта в программе зимних Паралимпийских игр, стали четкими, я надеюсь, что основное внимание будет уделено выдающимся спортсменам и национальным паралимпийским комитетам, которые примут участие в соревнованиях в Милане-Кортине в марте 2026 года, а также огромным трансформационным наследиям, которые оставят после себя зимние Паралимпийские игры", – заявил Парсонс.

Отметим, что в сентябре Международный паралимпийский комитет полностью восстановил членство России и Беларуси. Спортсменам из этих стран разрешили выступать на зимней Паралимпиаде-2026 под национальными флагами и с гимнами.

Однако окончательное решение касательно участия россиян и белорусов в квалификационных соревнованиях оставалось за международными федерациями каждого вида спорта. Международные федерации биатлона, лыжного спорта и сноубординга, а также Всемирной федерации хоккея на льду направили свое решение МПК, в котором утвердили, что спортсмены из РФ и Беларуси не смогут принять участие в этих дисциплинах на Играх 2026 года.

Зимняя Паралимпиада-2026 состоится с 6 по 15 марта 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В ходе Игр будут разыграны 79 комплектов наград в шести видах спорта.