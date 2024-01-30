Россиян лишили "золота" командного турнира Олимпиады-2022 по фигурному катанию из-за "бана" Валиевой

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение о распределении наград в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал россиянку Камилу Валиеву за употребление допинга.

Как сообщается на официальном сайте ISU, результаты Валиевой в командном турнире по фигурному катанию (короткая и произвольная программа) на Олимпиаде-2022 были аннулированы.

Следовательно, сборную Олимпийского комитета России (ОКР), а именно под таким названием без собственного флага и гимна выступала команда страны-агрессора на ОИ-2022 из-за санкций за массовые манипуляции с допинг-пробами спортсменов, лишили "золота" командного турнира по фигурному катанию.

Поскольку результаты Валиевой аннулировали (она заработала 20 баллов из 74 общекомандных), то сборная ОКР опустилась с первого места на третье.

Таким образом, "золото" командного турнира Олимпиады-2022 по фигурному катанию получит сборная США (65 очков). Серебряные награды достанутся Японии (63), которая поднялась на вторую позицию. "Бронза" все же отправится к стране-террористу (54), которая, несмотря на "бан" Валиевой, на один балл опередила Канаду (53).

Отметим, что CAS дисквалифицировал Валиеву на 4 года – 17-летняя российская фигуристка не сможет соревноваться до 25 декабря 2025 года. Спортсменку лишили всех медалей, титулов, наград и выигранных призовых с 25 декабря 2021 года, когда она сдала положительный допинг-тест на чемпионате России. Среди прочего Камилла потеряла "золото" чемпионата Европы-2022.

Напомним, из-за допинг-скандала с Валиевой награждение сборных по итогам командного турнира ОИ-2022 по фигурному катанию поставили на паузу. Рассмотрение дела россиянки длилось с ноября 2022 года.

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