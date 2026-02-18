Россиянам и белорусам разрешили выступать под флагами своих стран на Паралимпиаде-2026

Паралимпиада-2026 / © Associated Press

Реклама

Международный паралимпийский комитет (МПК) разрешил шестерым российским и четырем беларуским спортсменам выступать на зимней Паралимпиаде-2026 под флагами своих стран.

Об этом сообщает BBC Sport.

В МПК подтвердили, что десять россиян и белорусов получили разрешение соревноваться на Паралимпийских играх-2026 под национальными флагами в парагорсколыжном спорте, паралижных гонках и парасноубординге.

Реклама

"Российскому национальному паралимпийскому комитету было предоставлено в целом шесть квот. Беларускому было предоставлено четыре квоты", – сообщила организация.

Представитель комитета Крейг Спенс отметил, что этих спортсменов будут рассматривать так же, как и представителей "любой другой страны". Таким образом, они могут выступать со своими флагами, использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

Добавим, что к зимней Олимпиаде-2026 спортсмены из стран-агрессоров были допущены только в нейтральном статусе, который получили 13 российских и 7 беларуских спортсменов.

Зимняя Паралимпиада-2026 состоится с 6 по 15 марта 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Реклама

Напомним, в ноябре 2022 года МПК приостановил членство России и Беларуси из-за полномасштабной военной агрессии РФ против Украины. До этого, в марте 2022-го, россиян и белорусов отстранили от участия в зимней Паралимпиаде-2022 в Пекине.

В сентябре 2023 года Генассамблея МПК допустила россиян и белорусов на Паралимпийские игры-2024 в нейтральном статусе.