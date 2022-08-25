"Россияне ни в чем не виноваты, всегда буду за РФ": болгарский футболист отметился позорным заявлением

Бывший футболист сборной Болгарии Благой Георгиев вступился за страну-агрессора и ее народ, абсурдно считая их невиновными в том, что каждый день погибает большое количество украинцев.

Также Георгиев выразил свое негативное отношение к отстранению российских команд от еврокубков, назвав санкции против страны-агрессора "бредом". Он подчеркнул, что "всегда будет за Россию".

"В чем виноваты футболисты и другие спортсмены? Я хочу задать этот вопрос всем, кто принимает важные решения. Зачем эти дурацкие поступки? Да, отношение к россиянам в Европе сильно меняется в худшую сторону. Я пытаюсь убедить каждого человека, с кем говорю, что российские люди ни в чем не виноваты. Нельзя считать россиян плохими. Я жил в России, знаю менталитет людей, знаю традиции. Я всегда буду за Россию", - сказал Георгиев в интервью Metaratings.ru.

Отметим, что абсурдные высказывания Георгиева легко объяснимы. Ранее он выступал за ряд российских клубов - "Терек", "Амкар", "Рубин" и "Оренбург". Очевидно, что длительный период в российском футболе стоил болгарину промытых мозгов.

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