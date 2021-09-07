"Россияне прокляли меня много раз": Ризатдинова поставила на место хейтеров из РФ

"Россияне прокляли меня много раз": Ризатдинова поставила на место хейтеров из РФ

Звезда украинского спорта в очередной раз подчеркнула, что Россия справедливо уступила Израилю на Олимпиаде в Токио.

Украинская гимнастка, бронзовая призерка Олимпийских игр 2016 года Анна Ризатдинова столкнулась с шквалом критики от российских болельщиков после того, как высказала свое мнение об итогах Олимпиады-2020 в Токио.

Ризатдинова заявила, что представительница Израиля Линой Ашрам справедливо победила россиянку Дину Аверину. Ранее в России обвинили судей в предвзятости - впервые за 25 лет команда из РФ потерпела поражение в художественной гимнастике на Олимпийских играх.

"Впервые в жизни отсудили Олимпийские игры объективно. Это правда. Я высказала свое мнение в соцсетях и получила разгром в комментариях - со стороны россиян я была проклята много раз. Мы даже смеялись, что россияне меня прокляли, а в Израиле, Иерусалиме, должны замолить.

Я опиралась на профессиональное мнение - записала интервью у нашей судьи Лидии Виноградной. Она объяснила, почему с потерей выиграла израильтянка. Если убрать эмоции, то она действительно победила российскую девочку.

Благодаря "сложности тела" - она скрутила поворот в планше не на пятке, а на полупальце, что сразу дороже оценивается. Благодаря этому повороту, к нему никто не был готов, она сразу взлетела почти на бал, и попытки догнать ее были напрасны. FIG еще раз проверила судейство и вынесла, что оно было справедливым", - сказала Ризатдинова в интервью YouTube-каналу "Бегущий Банкир".

Олимпиада-2020 состоялась в столице Японии с 23 июля по 8 августа 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Победу в медальном зачете одержала команда США, завоевавшая 113 медалей (39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовых), у команды Китая - 88 наград (38-32-18). Третье место заняли хозяева Олимпиады японцы - 58 медалей (27-14-17).

одержала команда завоевавшая 113 медалей (39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовых), у команды - 88 наград (38-32-18). Третье место заняли хозяева Олимпиады - 58 медалей (27-14-17). Украинские олимпийцы в Токио выиграли 19 медалей - одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых. Украина финишировала 44-й в общекомандном медальном зачете, а по количеству наград заняла 16-е место.

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