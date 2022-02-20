Россияне пролетели мимо "золота": определился победитель хоккейного турнира на Олимпиаде-2022

Россияне пролетели мимо "золота": определился победитель хоккейного турнира на Олимпиаде-2022

"Суоми" впервые в истории выиграли золотые медали Олимпийских игр.

Сборная Финляндии стала триумфатором мужского хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. В финале соревнований "суоми" обыграли команду ОКР со счетом 2:1 .

Представители страны-агрессора вышли вперед на восьмой минуте встречи усилиями Михаила Григоренко. Однако во втором периоде финны отыгрались - отличился Вилле Покка. Победную шайбу финская команда забросила на старте третьего периода - олимпийское "золото" своей стране принес Ганнес Бьорнинен.

Для Финляндии это первое "золото" в хоккее на зимних Олимпиадах. Ранее "суоми" дважды проигрывали в финалах зимних Игр и оставались с серебряными наградами в 1988 и 2006 годах.

Добавим, что днем ранее Словакия победила Швецию (4:0) в матче за "бронзу" олимпийского турнира по хоккею.

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