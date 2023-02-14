Россиянин обрыгал туалет: стали известны подробности драки между игроками "Миная" и клуба РФ – видео

Стало известно, с чего начался конфликт между футболистами закарпатского "Миная" и ярославского "Шинника" в турецком отеле, который затем перерос в массовую драку с участием игроков обеих команд.

Подробности скандальной ситуации сообщил Telegram-канал БОМБАРДИР.

По информации источника, нападающий "Миная" Даниил Колесник вступился за уборщицу, которой в состоянии алкогольного опьянения нахамил россиянин.

Утверждается, что футболист "Шинника" обрыгал туалет. После этого гражданин страны-агрессора начал вести себя неадекватно по отношению к женщине, работающей в отеле. Колесник за нее вступился и началась драка.

Ранее сообщалось, что после этого пострадавший россиянин привел одноклубников разбираться к представителям "Миная". Все закончилось массовой дракой с участием футболистов и работников обеих команд.

Видео горячих разборок доступно по ссылке.

По предварительным данным, в результате массовой драки четверо игроков российского клуба с травмами оказались в медпункте. В ближайшее время российский клуб будет выселен из турецкого отеля.

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