Россиянин, отрекшийся от Украины, снова проиграл в UFC: не смог справиться с бывшим соотечественником (видео)

Зрелищный поединок продлился все три раунда.

На турнире UFC on ESPN 25 в американском Энтерпрайзе (штат Невада) молдаванин Сергей Спивак по прозвищу "Полярный медведь" победил россиянина Алексея Олейника по прозвищу "Удав".

Поединок двух бывших украинцев прошел всю дистанцию. По итогам трех раундов победа единогласным решением судей была отдана Сергею: 29-28, 29-28, 29-28.

26-летний Спивак одержал 13-ю победу в смешанных единоборствах. В его пассиве 2 поражения.

43-летний Олейник проиграл в 16-й раз в карьере. На его счету также 59 побед и 1 ничья.

КТО ТАКОЙ АЛЕКСЕЙ ОЛЕЙНИК

42-летний Олейник является уроженцем Харькова и ранее представлял Украину. В 2014 году Алексей появился на церемонии взвешивания перед боем с Джаредом Рошолтом в майке с изображением президента России Владимира Путина, объяснив это желанием "показать свою жизненную позицию".

После этого он заявил, что не хочет быть гражданином Украины, потому что ему "в этой стране неуютно".

В декабре 2014 года Олейник получил российский паспорт и продолжил выступать уже под российским флагом. Въезд в Украину ему запрещен.

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