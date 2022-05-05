Россиянин вышел на забег в футболке с трезубцем – на родине ему пожелали смерти

Россиянин вышел на забег в футболке с трезубцем – на родине ему пожелали смерти

В понедельник, 2 мая, в Екатеринбурге состоялся забег "Майская гроза", второе место в котором занял Александр Антонов. Дистанцию спортсмен пробежал в майке с украинским трезубцем.

Антонов решился на смелый шаг и открыто осудил войну в Украине

После этого на спортсмена массово посыпались угрозы.

"На меня обрушились тонны хейта в соцсетях, я даже не захожу, блокирую таких. Понятно, что среди них есть и боты и реальные люди, но их множество. "Умри, мерзость" – это самое безобидное из того, что мне писали. Я не рассчитывал на такой масштаб. В посту я отмечал спортивный результат, а не футболку, в которой финишировал", — заявил Антонов в комментарии E1.

Организаторы забега в Екатеринбурге, чтобы снять с себя всю ответственность за происходящее, еще во время соревнований сообщили об экипировке участника в полицию. Мол, они не знали, что Антонов собирается бежать в таком виде.

Напомним, что российские игроки американской команды Cloud9 из CS:GO Дмитрий sh1ro Соколов и Тимофей interz Якушин оказались в эпицентре скандала, изобразив на своих автографах символ оккупантов.

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