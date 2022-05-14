Россиянина Кремлева со скандалом переизбрали на должность главы Международной ассоциации бокса: что случилось

Россиянина Кремлева со скандалом переизбрали на должность главы Международной ассоциации бокса: что случилось

Российский функционер Умар Кремлев переизбран на должность президента Международной боксерской ассоциации (IBA). Его конкурента, нидерландца Бориса Ван дер Ферста не допустили к выборам.

Россиянин Умар Кремлев, с которым накануне на Конгрессе IBA в Стамбуле братался глава Федерации бокса Украины Владимир Продивус, продолжит возглавлять Международную боксерскую ассоциацию.

39-летний действующий президент организации из РФ был переизбран еще на один срок. Об этом сообщает пресс-служба IBA на официальном сайте.

На этих выборах Кремлев был единственным кандидатом. Главным конкурентом россиянина должен был стать президент Федерации бокса Нидерландов Борис ван дер Ферст, однако его кандидатура была снята из-за нарушения устава IBA.

Ранее нидерландец выступил одним из инициаторов обращения к IBA с требованием отстранить Федерацию бокса России от Конгресса из-за полномасштабной войны, которую РФ начала против Украины.

Однако IBA, возглавляемая Кремлевым, отказалась применить санкции к стране-агрессору. А сам Ван дер Ферст был недопущен к выборам якобы из-за нарушения устава IBA.

Независимый отдел добропорядочности бокса, созданный IBA, дисквалифицировал нидерландца, а также еще четырех претендентов менее чем за сутки до выборов.

Как сообщает портал Inside the Games, Ван дер Ферста обвинили в запретной агитации и сотрудничестве с другими кандидатами. Нидерландец подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, но тот еще не принял свое решение. Просьба перенести выборы на должность главы IBA также была отклонена.

Отметим, что Кремлев занимает должность президента IBA с декабря 2020 года, ранее он возглавлял Федерацию бокса России.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что бывший украинский боксер и арбитр погиб в результате вражеских обстрелов в Мариуполе.

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