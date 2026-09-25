Россиянина лишили титула: на кону в бою Фьюри — Джошуа будет стоять пояс чемпиона мира

Фьюри — Джошуа / instagram.com/ringmagazine

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На кону официально объявленного боя между бывшими чемпионами мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа будет стоять титул WBA Super.

Об этом сообщает Ring Magazine.

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В конце июня украинец Александр Усик отказался от всех чемпионских поясов и потерял звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. После этого россиянина Мурата Гассиева, который владел второстепенным поясом WBA Regular, повысили до статуса полноценного чемпиона мира. Он даже успел провести одну защиту этого титула — в июле победил немца Питера Кадиру.

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Впрочем, теперь WBA приняла решение, что главный пояс организации — WBA Super — был выставлен на кону поединка между Фьюри и Джошуа, который запланирован на 11 декабря 2026 года на арене "Principality Stadium" в Кардиффе (Уэльс).

Из-за этого решение Гассиева фактически снова понизили в статусе — он остался лишь обладателем второстепенного титула WBA Regular, тогда как право называться главным чемпионом организации разыграют между собой британские суперзвезды.

Команда боксера из страны-террориста уже начала оспаривать это решение организации, сообщает Boxing King Media.

"Если теперь планируют определить нового "суперчемпиона", который будет стоять выше действующего чемпиона мира, то должна быть полная ясность относительно того, как это решение согласуется с правилами, рейтингами и структурой чемпионских титулов WBA. У WBA уже есть чемпион мира в супертяжелом весе. Его зовут Мурат Гассиев", — заявил сопромоутер россиянина Ивайло Гоцев.

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Кому сейчас принадлежат пояса, от которых отказался Усик

WBC : Полноценным чемпионом организации стал немецкий боксер Агит Кабайел . Ранее он владел титулом временного чемпиона и после решения Усика был автоматически повышен руководством WBC.

IBF : Этот пояс завоевал хорват Филипп Хргович . В конце августа 2026 года в Лондоне он победил техническим нокаутом молодого британца Мозеса Итауму в бою за вакантный титул.

WBO : Пояс сейчас принадлежит британцу Даниелю Дюбуа . Сначала после отказа Усика титул был передан Фабио Уордли, однако позже Дюбуа отобрал его у соотечественника в очном поединке. Бой-реванш между Дюбуа и Уордли запланирован на 17 октября 2026 года в Лондоне.

WBA (Super): Стал вакантным. Сначала организация повысила до полноценного чемпиона Мурата Гассиева (владевшего титулом WBA Regular), но в сентябре 2026 года WBA отменила это решение. Теперь главный пояс WBA Super будет официально разыгран 11 декабря 2026 года в мегафайте между Фьюри и Джошуа. В то время как Гассиев остался только со второстепенным титулом WBA Regular.

Ранее сообщалось, что Украина завоевала первое "золото" чемпионата Европы-2026 по боксу.

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