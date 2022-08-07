Россиянина переизбрали президентом Международной шахматной федерации – на должность претендовал украинец

В воскресенье, 7 августа, прошли выборы президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ), на которых победил действующий руководитель организации россиянин Аркадий Дворкович. На должность также претендовал украинец.

Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович был переизбран президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Выборы прошли на генеральной ассамблее FIDE в индийском городе Ченнаи. За Дворковича отдали голоса 157 делегатов

В выборах президента ФИДЕ также принял участие украинец Андрей Барышполец, за которого проголосовали всего 16 делегатов.

Дворкович возглавляет организацию с октября 2018 года. Пост вице-президента займет индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд.

Напомним, что под руководством Дворковича Международная шахматная федерация (ФИДЕ) разрешила россиянам и белорусам выступать под флагом организации до 31 декабря 2022 года.

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