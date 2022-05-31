Россиянина выгнали с должности президента международной фехтовальной конфедерации, он назвал это "культурой отмены всего русского"

Россиянина выгнали с должности президента международной фехтовальной конфедерации, он назвал это "культурой отмены всего русского"

Главу Олимпийского комитета России Станислава Позднякова отправили в отставку с поста президента Европейской конфедерации фехтования (EFC).

Соответствующее решение на своем голосовании принял конгресс организации.

Интересно, что сам Поздняков в своем Telegram-канале назвал это отменой всего российского в мире. Он отметил, что в мире якобы ведется травля представителей РФ.

"Печально, что истерика в Европе привела к культуре отмены всего русского – даже в таком благородном виде спорта, как фехтование. За очень короткий период подобные атаки подверглись значительно выдающиеся мои соотечественники, которые также не пожелали "отменить" Россию в себе. Однако я благодарен нашей большой европейской фехтовальной семье за эти непростые, но очень успешные 6 лет", – написал Поздняков.

Отметим, что 48-летний российский функционер продолжает занимать должность президента Олимпийского комитета России, которую он занял в 2018 году.

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