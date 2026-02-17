Россиянка несла табличку с надписью "Украина" на церемонии открытия Олимпиады-2026

Анастасия Кучерова / © Associated Press

Россиянка Анастасия Кучерова несла табличку с надписью "Украина" на церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2026.

Об этом она рассказала в комментарии Associated Press.

Сначала страны должны были распределять случайно, но позже хореограф спросил, имеют ли волонтеры предпочтения, и Кучерова выбрала Украину.

"Когда идешь рядом с этими людьми, понимаешь, что у них полное человеческое право испытывать ненависть к любому россиянину. И все же, я думаю, важно сделать даже маленькое действие, чтобы показать им, что, возможно, не все люди думают одинаково.

У украинцев нет возможности избежать этих мыслей или игнорировать существование войны. Это их действительность. Они продолжают любить друг друга, жениться, заниматься спортом, приезжать на Олимпиаду. Но все это происходит на фоне опустошительной реальности", – сказала Кучерова.

Сборная Украины на церемонии открытия Олимпиады-2026 / © Associated Press

Associated Press так сообщает, что не зная, что Кучерова россиянка, спортсмены сразу узнали ее происхождение и обратились к ней на русском языке. Для Кучеровой это стало признаком "определенной глубокой связи" между россиянами и украинцами, "которая очевидно могла бы существовать, если бы не война".

Отметим, что на церемонии открытия Олимпиады-2026 украинскую делегацию в Милане возглавляла Елизавета Сидерко (шорт-трек), в ее состав также входил фигурист Кирилл Марсак. У обоих спортсменов родители сейчас находятся на войне против российских окупантов.

"Буквально нет никаких слов, которые могли бы исправить вред, который уже испытали эти люди, и нет слов, которые могли бы приблизиться к прощению. Просто перед тем, как войти на стадион, я обернулась – я не знала, что им сказать – но просто сказала, что весь стадион встретит их стоя", – сказала Кучерова.

Однако, по словам россиянки, украинцы отнеслись к этому скептически.

Когда раздались аплодисменты, Кучерова сказала, что это чувствовалось так, будто весь стадион "признает их независимость, их волю к свободе, их мужество дойти до Олимпиады".

Сборная Украины на церемонии открытия Олимпиады-2026 / © Associated Press

Кроме того, Кучерова сообщила, что не посещала страну-агрессор с 2018 года.

"Я должна волноваться об этом и должна бояться этого. И я не могу гарантировать, что мои слова не повредят людям, которых я знаю. Но я думаю, что если я, живя в демократической стране и пользуясь всеми свободами, боюсь, это значит, что режим победил", – сказала Кучерова.

Кучерова также несла табличку Дании, также получившей громкие аплодисменты за сопротивление этой страны угрозам США взять под контроль Гренландию, автономную территорию Дании.

"Да, это совпадение, но я задумывалась над этим", – сказала Кучерова.

Анастасия Кучерова / © Associated Press

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.