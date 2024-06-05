Россиянки снялись с матча: Костюк вышла в полуфинал парного турнира Roland Garros-2024

Марта и ее напарница на отказе соперниц прошли в следующий раунд Открытого чемпионата Франции.

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал парного турнира Roland Garros-2024.

Костюк в паре с румынкой Еленой-Габриэлой Русе в четвертьфинале должны были противостоять "нейтральным" теннисисткам с российским паспортом Вере Звонаревой и Мирре Андреевой, но спортсменки из государства-агрессора снялись с матча.

Таким образом, Костюк и Русе автоматически оказались в 1/2 финала, где сыграют с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини.

Для Марты это повторение наилучшего результата в парном разряде на турнирах Grand Slam. В прошлом году она играла в полуфинале Australian Open.

Добавим, что еще одна украинка Надежда Киченок в дуэте с японкой Мию Като не сумели пробиться в полуфинал французского мэйджора, уступив чешке Екатерине Синяковой и американке Кори Гауфф – 0:6, 2:6.

Напомним, ни одна из украинских теннисисток не сумела добраться до четвертьфинала одиночного разряда Roland Garros-2024. Лучший результат среди украинок показала Элина Свитолина, которая выбыла в 1/8 финала.

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