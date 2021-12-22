Российская хоккейная сборная сыграла на турнире в форме СССР: мировое сообщество взорвалось гневом

Ретро-экипировка россиян вызвала шквал возмущения у официальных лиц, журналистов и болельщиков.
Сборная России по хоккею попала в громкий скандал из-за того, что выступала на недавнем Кубке Первого канала в форме с надписью "СССР".
На домашнем евротурнире Российская Федерация решила сыграть в свитерах, стилизованных под экипировку советской команды разных лет. В пресс-службе Федерации хоккея России объяснили, что это было сделано по случаю 75-летия отечественного хоккея.
Три первых матча турнира россияне провели в красной форме образца 1956 года - в ней сборная СССР впервые выиграла "золото" Олимпийских игр.
В раздевалке сборной за несколько часов до игры— Хоккей России (@russiahockey) December 15, 2021
Начало вбрасывания в 18:30 мск можно будет смотреть на Первом канале и на https://t.co/hVuJjUSFTb # россиявмоемсердце pic.twitter.com/wungTtLKC6
А в последнем поединке с финнами команда РФ надела ретро-комплект, в котором советская сборная выступала с 1964-го по 1968 год, и побеждала на двух Олимпиадах.
Заключительный матч на Кубке Первого канала сыграем в белой форме— Хоккей России (@russiahockey) December 19, 2021
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Прообразом стал комплект, в котором сборная СССР выступала в 1964–1968 годах. В этот период команда не знала пораженных на чемпионатах мира и завоевала два Олимпийских золота – в Инсбруке-1964 и Гренобле-1968! pic.twitter.com/AtNZudxv3q
Однако это не помогло российской сборной выиграть Кубок Первого канала. В финальном матче россияне проиграли Финляндии со счетом 2:3.
Однако после турнира все обсуждали не результат, а форму российской сборной. Публично РФ подвергли критике известные политики, журналисты, спортсмены и обычные фанаты.
Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб
"Я удивлен и разочарован тем, что России позволили надеть свитера с надписью "CCCP" в матче Еврохоккей тура против Финляндии. Сочетание этих букв и стоящий за ними режим символизируют авторитарный империализм, убивший миллионы невинных людей. Я воздержусь от других примеров, которые можно было бы привести из истории. Оскорбительный жест, которому нет места ни в спорте, ни где-либо. Не так важно, что Финляндия выиграла матч. Очень важно то, что страны хоккейной семьи были жестоко аннексированы этими буквами", - написал Стубб в Twitter.
Советский и российский шахматист Гарри Каспаров
"Если верить символам так же, как и диктатурам, то российская хоккейная команда, выступающая на этой неделе в форме СССР, была не просто троллингом. СССР был жестоким тоталитарным государством, возрождать его даже для ностальгии противно".
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес
"Итак, хоккейный заголовок 2021 года такой: Финляндия - СССР - 3:2. До смены режима в этом аккаунте слова "Россия" и "Советский Союз" будут использоваться как взаимозаменяемые синонимы".
Кандидат в конгресс США Мэтт Джейкобс
"Очень приятно, что Россия проиграла в этой форме. Почти все хоккеисты родились после распада СССР. Но мне интересно, сколько их бабушек и дедушек, прабабушек и прадедов пострадали и умерли во время чисток советской эпохи, коллективизации, голода и войн".
Шведский экономист и дипломат Андерс Ослунд
"С протокольной точки зрения это очень важное решение, и Россия очень централизована. Использовать майки СССР, вероятно, решил сам Путин, показывающий, насколько он живет в прошлом. Его идеалы - Брежнев и Николай I".
Известный журналист Микко Пакканен
"Извините, а против какой страны играла Финляндия? Разве эти ребята не в майках СССР? Неужели россияне так яростно пытаются переписать историю? Почему им позволено пропагандировать свой ревизионизм в международных хоккейных матчах?"
Журналистка Bloomberg News Кэти Похянпало
"Сборная России по хоккею вызвала возмущение в северной Европе тем, что надела футболки из советского прошлого во время матча с Финляндией на фоне растущей напряженности в отношениях между Кремлем и Западом".
Основатель компании Public Дэниел Корски
"Ужасно плохой вкус у сборной России по хоккею, тем более что СССР проиграл войну с Финляндией. Думаю, есть доля справедливости в том, что они проиграли Финляндии в хоккей".
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