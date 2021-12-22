Российская хоккейная сборная сыграла на турнире в форме СССР: мировое сообщество взорвалось гневом

Ретро-экипировка россиян вызвала шквал возмущения у официальных лиц, журналистов и болельщиков.

Сборная России по хоккею попала в громкий скандал из-за того, что выступала на недавнем Кубке Первого канала в форме с надписью "СССР".

На домашнем евротурнире Российская Федерация решила сыграть в свитерах, стилизованных под экипировку советской команды разных лет. В пресс-службе Федерации хоккея России объяснили, что это было сделано по случаю 75-летия отечественного хоккея.

Три первых матча турнира россияне провели в красной форме образца 1956 года - в ней сборная СССР впервые выиграла "золото" Олимпийских игр.

А в последнем поединке с финнами команда РФ надела ретро-комплект, в котором советская сборная выступала с 1964-го по 1968 год, и побеждала на двух Олимпиадах.

Заключительный матч на Кубке Первого канала сыграем в белой форме

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Прообразом стал комплект, в котором сборная СССР выступала в 1964–1968 годах. В этот период команда не знала пораженных на чемпионатах мира и завоевала два Олимпийских золота – в Инсбруке-1964 и Гренобле-1968! pic.twitter.com/AtNZudxv3q — Хоккей России (@russiahockey) December 19, 2021

Однако это не помогло российской сборной выиграть Кубок Первого канала. В финальном матче россияне проиграли Финляндии со счетом 2:3.

Associated Press

Однако после турнира все обсуждали не результат, а форму российской сборной. Публично РФ подвергли критике известные политики, журналисты, спортсмены и обычные фанаты.

Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб

"Я удивлен и разочарован тем, что России позволили надеть свитера с надписью "CCCP" в матче Еврохоккей тура против Финляндии. Сочетание этих букв и стоящий за ними режим символизируют авторитарный империализм, убивший миллионы невинных людей. Я воздержусь от других примеров, которые можно было бы привести из истории. Оскорбительный жест, которому нет места ни в спорте, ни где-либо. Не так важно, что Финляндия выиграла матч. Очень важно то, что страны хоккейной семьи были жестоко аннексированы этими буквами", - написал Стубб в Twitter.

Советский и российский шахматист Гарри Каспаров

"Если верить символам так же, как и диктатурам, то российская хоккейная команда, выступающая на этой неделе в форме СССР, была не просто троллингом. СССР был жестоким тоталитарным государством, возрождать его даже для ностальгии противно".

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес

"Итак, хоккейный заголовок 2021 года такой: Финляндия - СССР - 3:2. До смены режима в этом аккаунте слова "Россия" и "Советский Союз" будут использоваться как взаимозаменяемые синонимы".

Кандидат в конгресс США Мэтт Джейкобс

"Очень приятно, что Россия проиграла в этой форме. Почти все хоккеисты родились после распада СССР. Но мне интересно, сколько их бабушек и дедушек, прабабушек и прадедов пострадали и умерли во время чисток советской эпохи, коллективизации, голода и войн".

Шведский экономист и дипломат Андерс Ослунд

"С протокольной точки зрения это очень важное решение, и Россия очень централизована. Использовать майки СССР, вероятно, решил сам Путин, показывающий, насколько он живет в прошлом. Его идеалы - Брежнев и Николай I".

Известный журналист Микко Пакканен

"Извините, а против какой страны играла Финляндия? Разве эти ребята не в майках СССР? Неужели россияне так яростно пытаются переписать историю? Почему им позволено пропагандировать свой ревизионизм в международных хоккейных матчах?"

Журналистка Bloomberg News Кэти Похянпало

"Сборная России по хоккею вызвала возмущение в северной Европе тем, что надела футболки из советского прошлого во время матча с Финляндией на фоне растущей напряженности в отношениях между Кремлем и Западом".



Основатель компании Public Дэниел Корски



"Ужасно плохой вкус у сборной России по хоккею, тем более что СССР проиграл войну с Финляндией. Думаю, есть доля справедливости в том, что они проиграли Финляндии в хоккей".

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