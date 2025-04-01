Российская теннисистка, осудившая войну против Украины, объяснила свой отказ от гражданства РФ

Дарья Касаткина / © Associated Press

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Российская теннисистка Дарья Касаткина, публично осудившая вооруженную агрессию РФ против Украины, объяснила свой отказ от гражданства государства-агрессора.

Недавно 27-летняя уроженка города Тольятти сменила спортивное гражданство и отныне будет выступать под австралийским флагом.

"Честно говоря, учитывая все, что происходит в моей предыдущей стране, у меня не было особого выбора. Как открытая лесбиянка, я должна была сделать этот шаг, если хочу быть собой. И в конце концов, я это сделала. Австралия – это место, где я чувствую, что могу быть собой. И я очень рада иметь честь быть частью этой прекрасной страны", – цитирует Касаткину Benrothenberg.

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Добавим, что ранее Касаткина в интервью The Times рассказала, что сейчас ей опасно возвращаться домой из-за путинского режима.

"Сейчас для меня опасно возвращаться домой, учитывая существующий режим. Как человеку с нетрадиционной ориентацией, который осуждает войну, это просто невозможно вернуться назад. Но я не жалею об этом даже на один процент. Когда началась война и все превратилось в ад, меня сильно накрыло и я просто решила, мол, к черту все.

Я не могла больше скрываться. Я хотела заявить о своей позиции по поводу войны и своей сексуальной ориентации. Что было тяжело, из-за страны откуда я, где быть гей-персоной – это неприемлемо. Но я почувствовала, что несу на плечах рюкзак с камнями.

Мне просто хотелось его сбросить. После этого были некоторые последствия, но единственное, что меня беспокоило – это мои родители, и с ними все было хорошо. Они мною гордятся", – сказала Касаткина.

За свою карьеру Дарья выиграла восемь одиночных титулов на уровне WTA, сейчас она занимает 12-е место в мировом рейтинге.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина поблагодарила Касаткину за ее позицию касательно войны в Украине.