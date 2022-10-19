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Российская теннисистка, публично поддержавшая войну, снялась с матча против украинок после скандала

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Российская теннисистка, публично поддержавшая войну, снялась с матча против украинок после скандала

Фото: Associated Press

Сестры Ястремские автоматически прошли в четвертьфинал турнира в Руане.

Российская теннисистка Анастасия Гасанова снялась с турнира во французском Руане, где в паре со своей соотечественницей Анастасией Комардиной должна были встретиться на корте с украинским дуэтом сестер Ястремских.

Этому предшествовал громкий скандал. Гасанова в духе кремлевской пропаганды поддержала военное вторжение РФ на территории Украины, после чего Даяна Ястремская послала ее за российским кораблем.

Украинка потребовала от организаторов соревнований дисквалифицировать Гасанову за поддержку войны, которую РФ развязала против Украины. Впрочем, этого даже не пришлось делать. Представительница страны-агрессора сама не выдержала давления и снялась как с одиночного, так и парного разряда турнира во Франции.

Таким образом, Даяна и Иванна Ястремские автоматически вышли в четвертьфинал. На этой стадии украинки будут играть против японки Мисаки Дой и грузинки Оксаны Калашниковой.

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