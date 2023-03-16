Российская теннисистка вышла на матч турнира в США в футболке "Спартака": как отреагировала WTA

Российская теннисистка Анастасия Потапова отметилась провокационной выходкой во время турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

На матч 1/16 финала против американки Джессики Пегулы спортсменка из страны-агрессора, выступающая в нейтральном статусе, вышла в футболке московского футбольного клуба "Спартак".

Imagen de hoy en Indian Wells #TennisParadise



Anastasia POTAPOVA, tenista rusa, saltant a la pista amb la camiseta del Spartak de Moscow, equipo del seu país.



Dies després de la decisió de Wimbledon de permetre la volta de los rusos, la imagen es… provocativa. pic.twitter.com/e7bczm3LtG — Carlos Navarro (@TheMagician5GS) 13 марта 2023

После поединка Потапова заявила, что не видит в своем поступке ничего плохого, ведь будто бы болеет за "Спартак" с 13 лет.

В свою очередь, первая ракетка мира полька Ига Швентек назвала действия россиянки провокацией и раскритиковала Анастасию за публичную демонстрацию поддержки России в войне против Украины.

"Честно говоря, я была удивлена, потому что думала, что она осознает, что ей не стоит демонстрировать свои взгляды в такие моменты, даже если она болельщица этой команды. И я не знала, какой будет реакция WTA и какие будут последствия такого поведения.

Я поговорила с WTA, и мне сообщили, что, вероятно, таких ситуаций будет меньше, потому что они будут объяснять игрокам, что сейчас нельзя рекламировать ни одной российской команды. Меня это немного успокоило.

С другой стороны, я считаю, что это нужно было сделать гораздо раньше. Когда началась война, в раздевалке происходил настоящий хаос. Никто не знал, как реагировать. Из-за этого возникают подобные ситуации", – сказала Швентек в интервью Przeglad Sportowy.

Женская теннисная ассоциация (WTA) вынесла официальное предупреждение Потаповой, назвав ее поступок "неприемлемым и неуместным". В организации предостерегли от подобных выходок.

"Что касается футболки российской футбольной команды, WTA официально предупредила теннисистку, что это было неприемлемым и неуместным поступком. Мы надеемся, что это не повторится в будущем", – говорится в заявлении WTA.

К слову, сам матч завершился поражением россиянки 6:3, 4:6, 5:7. Теперь Потапова может как можно быстрее вернуться в Россию, где ей уже ничто не будет мешать носить футболку любимого "Спартака".

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