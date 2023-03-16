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Российская теннисистка вышла на матч турнира в США в футболке "Спартака": как отреагировала WTA

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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629
Время на прочтение
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Российская теннисистка вышла на матч турнира в США в футболке "Спартака": как отреагировала WTA

Анастасия Потапова / Фото: Associated Press

Анастасия Потапова получила предупреждение за свой поступок.

Российская теннисистка Анастасия Потапова отметилась провокационной выходкой во время турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

На матч 1/16 финала против американки Джессики Пегулы спортсменка из страны-агрессора, выступающая в нейтральном статусе, вышла в футболке московского футбольного клуба "Спартак".

После поединка Потапова заявила, что не видит в своем поступке ничего плохого, ведь будто бы болеет за "Спартак" с 13 лет.

В свою очередь, первая ракетка мира полька Ига Швентек назвала действия россиянки провокацией и раскритиковала Анастасию за публичную демонстрацию поддержки России в войне против Украины.

"Честно говоря, я была удивлена, потому что думала, что она осознает, что ей не стоит демонстрировать свои взгляды в такие моменты, даже если она болельщица этой команды. И я не знала, какой будет реакция WTA и какие будут последствия такого поведения.

Я поговорила с WTA, и мне сообщили, что, вероятно, таких ситуаций будет меньше, потому что они будут объяснять игрокам, что сейчас нельзя рекламировать ни одной российской команды. Меня это немного успокоило.

С другой стороны, я считаю, что это нужно было сделать гораздо раньше. Когда началась война, в раздевалке происходил настоящий хаос. Никто не знал, как реагировать. Из-за этого возникают подобные ситуации", – сказала Швентек в интервью Przeglad Sportowy.

Женская теннисная ассоциация (WTA) вынесла официальное предупреждение Потаповой, назвав ее поступок "неприемлемым и неуместным". В организации предостерегли от подобных выходок.

"Что касается футболки российской футбольной команды, WTA официально предупредила теннисистку, что это было неприемлемым и неуместным поступком. Мы надеемся, что это не повторится в будущем", – говорится в заявлении WTA.

К слову, сам матч завершился поражением россиянки 6:3, 4:6, 5:7. Теперь Потапова может как можно быстрее вернуться в Россию, где ей уже ничто не будет мешать носить футболку любимого "Спартака".

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Дата публикации
Просмотры
629
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