"Российские деньги кровью не пахнут?": в Сети отреагировали на отстранение Харлан с ЧМ по фехтованию

На чемпионате мира-2023 по фехтованию разразился громкий скандал. Украинскую саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой после победы над ней в первом раунде.

Российская саблистка, которая из-за войны РФ против Украины выступала в нейтральном статусе, подала протест против Харлан из-за отсутствия "проявления уважения". В итоге организаторы турнира исключили 32-летнюю украинку из соревнований.

Известные украинские политики и спортсмены уже отреагировали на позорное решение Международной федерации фехтования (FIE), поддержав нашу саблистку.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал FIE разрешить Ольге Харлан продолжить соревноваться и сравнил поведение российской саблистки Смирновой с "второй армией мира".

"Анна Смирнова проиграла честный бой и решила сыграть грязно с рукопожатием. Именно так действует российская армия на поле боя. Ольга Харлан победила в честном соревновании и достойно показала себя. Я призываю FIE восстановить права Харлан и позволить ей соревноваться", – написал Кулеба в Twitter .

Anna Smirnova lost the fair competition and decided to play dirty with the handshake show. This is exactly how Russian army acts on the battlefield. Olha Kharlan won the fair competition and showed dignity. I urge @FIE_fencing to restore Kharlan’s rights and allow her to compete. pic.twitter.com/ocGXoGxN30 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 27, 2023

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал решение FIE дисквалифицировать Харлан, опубликовав фото ее российской соперницы с братом – военнослужащим армии РФ.

На снимке Смирнова показывает пальцами букву V – один из символов вторжения российских окупантов в Украину.

"На фото изображена Анна Смирнова, российская фехтовальщица, которой украинка Ольга Харлан отказалась пожать руку на чемпионате мира после честной победы в бою. Как видим, она откровенно восхищается российской армией, которая убивает украинцев и разрушает наши города. Международная федерация фехтования дисквалифицировала представительницу Украины за то, что она не пожала руку россиянке. FIE, это следует воспринимать как позицию? Российские деньги кровью не пахнут?" – написал Подоляк в Twitter.

The photo features Anna Smirnova, the Russian fencer who Ukrainian Olha #Kharlan refused to shake hands with at the World Championships after winning a fair bout. As you can see, she openly admires the Russian army, which is killing Ukrainians and destroying our cities. The… pic.twitter.com/je1o94n3OX — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 27, 2023

Министр молодежи и спорта Украины, президент НОК Вадим Гутцайт также отреагировал на дисквалификацию Харлан, написав, что гордится украинкой.

"Я горжусь тобой. Твое выступление является примером силы, воли и любви к Украине. Держись. Главная победа страны и твоя совсем скоро", – написал Гутцайт в Twitter.

Я пишаюсь тобою! Твій виступ є прикладом сили, волі і любові до України! Тримайся! Головна Перемога країни і твоя зовсім скоро! Опубліковано Вадимом Гутцайтом Четвер, 27 липня 2023 р.

Не прошел мимо резонансного события и бывший украинский теннисист Александр Долгополов.

"Россияне и белорусы, которые играют роль жертвы, являются следствием бессилия спортивных властей и неспортивных институций. Они не только не сказали ни слова, чтобы наслаждаться западной жизнью и ценностями, но и пытаются нанести ущерб украинцам любым способом на личном уровне", – написал Долгополов в Twitter.

russians and bellorussians playing the victim, is a consequence of impotent sport authorities and non sport institutions. Not only have they not said a word, to enjoy western life and values, but also they try to damage Ukrainians in any way they can, on their personal level https://t.co/EK1ZZnnvoS — Alex Dolgopolov (@TheDolgo) July 27, 2023

Также слова поддержки в адрес Харлан опубликовали гранды украинского футбола – "Шахтер" и "Динамо".

"Мы поддерживаем тебя! Мы с тобой, Ольга Харлан! Позор вам, FIE", – говорится в заявлении донецкого клуба.

We support you!



We stand with you, Olha Kharlan!



Shame on you, @FIE_fencing #Ukraine pic.twitter.com/VgtnKYxX6a — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) July 27, 2023

"Это была отличная победа и очень важный жест! Гордимся нашей звездой Ольгой Харлан!", – написали киевляне.

Це була чудова перемога та дуже важливий жест! Пишаємось нашою зіркою Ольгою Харлан! pic.twitter.com/TBVpP5YBFw — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 27, 2023

Ранее сообщалось, что Харлан грозит длительное отстранение из-за провокации россиянки на чемпионате мира по фехтованию.

Федерация фехтования Украины обжалует дисквалификацию Харлан с ЧМ по фехтованию. Там надеются, что это даст Ольге право выступать в командном турнире по фехтованию на текущем чемпионате мира, который проходит в Милане.

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