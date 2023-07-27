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"Российские деньги кровью не пахнут?": в Сети отреагировали на отстранение Харлан с ЧМ по фехтованию

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Российские деньги кровью не пахнут?": в Сети отреагировали на отстранение Харлан с ЧМ по фехтованию

Ольга Харлан / Фото: twitter.com/OlympicUA

Украинские политики и спортсмены выразили поддержку Ольге, которую дисквалифицировали за отказ пожать руку россиянке.

На чемпионате мира-2023 по фехтованию разразился громкий скандал. Украинскую саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой после победы над ней в первом раунде.

Российская саблистка, которая из-за войны РФ против Украины выступала в нейтральном статусе, подала протест против Харлан из-за отсутствия "проявления уважения". В итоге организаторы турнира исключили 32-летнюю украинку из соревнований.

Известные украинские политики и спортсмены уже отреагировали на позорное решение Международной федерации фехтования (FIE), поддержав нашу саблистку.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал FIE разрешить Ольге Харлан продолжить соревноваться и сравнил поведение российской саблистки Смирновой с "второй армией мира".

"Анна Смирнова проиграла честный бой и решила сыграть грязно с рукопожатием. Именно так действует российская армия на поле боя. Ольга Харлан победила в честном соревновании и достойно показала себя. Я призываю FIE восстановить права Харлан и позволить ей соревноваться", – написал Кулеба в Twitter .

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал решение FIE дисквалифицировать Харлан, опубликовав фото ее российской соперницы с братом – военнослужащим армии РФ.

На снимке Смирнова показывает пальцами букву V – один из символов вторжения российских окупантов в Украину.

"На фото изображена Анна Смирнова, российская фехтовальщица, которой украинка Ольга Харлан отказалась пожать руку на чемпионате мира после честной победы в бою. Как видим, она откровенно восхищается российской армией, которая убивает украинцев и разрушает наши города. Международная федерация фехтования дисквалифицировала представительницу Украины за то, что она не пожала руку россиянке. FIE, это следует воспринимать как позицию? Российские деньги кровью не пахнут?" – написал Подоляк в Twitter.

Министр молодежи и спорта Украины, президент НОК Вадим Гутцайт также отреагировал на дисквалификацию Харлан, написав, что гордится украинкой.

"Я горжусь тобой. Твое выступление является примером силы, воли и любви к Украине. Держись. Главная победа страны и твоя совсем скоро", – написал Гутцайт в Twitter.

Я пишаюсь тобою! Твій виступ є прикладом сили, волі і любові до України! Тримайся! Головна Перемога країни і твоя зовсім скоро!

Опубліковано Вадимом Гутцайтом Четвер, 27 липня 2023 р.

Не прошел мимо резонансного события и бывший украинский теннисист Александр Долгополов.

"Россияне и белорусы, которые играют роль жертвы, являются следствием бессилия спортивных властей и неспортивных институций. Они не только не сказали ни слова, чтобы наслаждаться западной жизнью и ценностями, но и пытаются нанести ущерб украинцам любым способом на личном уровне", – написал Долгополов в Twitter.

Также слова поддержки в адрес Харлан опубликовали гранды украинского футбола – "Шахтер" и "Динамо".

"Мы поддерживаем тебя! Мы с тобой, Ольга Харлан! Позор вам, FIE", – говорится в заявлении донецкого клуба.

"Это была отличная победа и очень важный жест! Гордимся нашей звездой Ольгой Харлан!", – написали киевляне.

Ранее сообщалось, что Харлан грозит длительное отстранение из-за провокации россиянки на чемпионате мира по фехтованию.

Федерация фехтования Украины обжалует дисквалификацию Харлан с ЧМ по фехтованию. Там надеются, что это даст Ольге право выступать в командном турнире по фехтованию на текущем чемпионате мира, который проходит в Милане.

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Дата публикации
Просмотры
1918
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