Российские фигуристы вернулись к международным соревнованиям после "бана" под украинский "Щедрик"

Мария Фефелова и Артем Валов

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В четверг, 20 августа, в Китае начался первый этап нового сезона юниорского Гран-при по фигурному катанию. Там впервые после более чем четырехлетнего "бана" россияне выступили в так называемом нейтральном статусе на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

Спортсмены из страны-террориста сразу же отличились циничным поступком.

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Танцевальный дуэт Марии Фефеловой и Артема Валова выступил в ритм-танце с программой под микст музыки Вивальди и легендарного украинского "Щедрика" Леонтовича.

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Отметим, что с российской парой работает известный французский хореограф Бенуа Ришо. Именно он поставил программы скандальным россиянкам Валиевой и Трусовой, которые в этом сезоне также возвращаются к соревнованиям.

Турнир в Китае стал первым полноценным международным стартом российских фигуристов после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, летом этого года Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях под его эгидой в нейтральном статусе.

Также Международный олимпийский комитет (МОК) снял рекомендации касательно ограничения участия российских спортсменов в международных соревнованиях, а также возобновил членство Олимпийского комитета России (ОКР). Кроме того, был отменен запрет на проведение соревнований на территории РФ.

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Ранее сообщалось, что украинский фигурист потряс выступлением на Олимпиаде-2026.

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