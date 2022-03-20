Российские гимнастки "замазали" символ оккупантов на своих фото с концерта-митинга в поддержку войны

Российские гимнастки "замазали" символ оккупантов на своих фото с концерта-митинга в поддержку войны

Сестры Аверины в соцсетях решили скрыть букву "Z" из их одежды.

В пятницу, 18 марта, на московском стадионе "Лужники" проходил пропагандистский концерт-митинг, посвященный восьмой годовщине аннексии Крыма и Севастополя, а также в поддержку войны РФ против Украины.

В нем приняло участие немало известных представителей российского спорта и шоу-бизнеса. Среди них были российские гимнастки Дина и Арина Аверины. Вместе с другими они маршировали по стадиону в знак одобрения вторжения российских войск на территорию Украины.

На куртах у спортсменов организаторы мероприятия разместили букву "Z", являющуюся одним из символов нападения РФ на Украину. Именно ею российские оккупанты обозначают свои танки и другую военную технику.

После окончания путинского концерта Аверины выложили в своем Telegram-канале несколько снимков, однако буквы "Z" на их куртках уже не было. Символ оккупантов гимнастки решили "замазать" с помощью фоторедактора.

Добавим, что Аверина является серебряной призеркой Олимпиады-2022 в Токио. Ее сестра Арина на Играх в столице Японии заняла 4-е место.

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