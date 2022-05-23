Российские и белорусские клубы отстранили от участия в баскетбольной Лиге чемпионов

Баскетбольные команды из России и Беларуси не смогут сыграть в Лиге чемпионов-2022/23.
Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации баскетбола (FIBA) на официальном сайте турнира.
Соответствующее решение связано с полномасштабным вторжением России в Украину при поддержке Беларуси, которое началось 24 февраля 2022 года.
Отметим. что в прошлом сезоне в Лиге чемпионов участвовали два российских клуба – "Нижний Новгород" и "Парма" – и белорусский "Цмоки-Минск". Лучший результат показал "Нижний Новгород", отобравшийся в регулярный сезон, но там занявший последнее место в группе.
Единственный украинский клуб, участвовавший в прошедшей Лиге чемпионов – "Прометей" – дошел до 1/8 финала и снялся на этой стадии из-за начала полномасштабной войны.
Добавим, что ранее ФИБА отстранила сборную России от Чемпионата Европы-2022. Кроме того, российские и белорусские команды отстранены от отборочных матчей чемпионата мира-2023, ЧМ-2022 среди женщин U17, женского ЧМ-2022, национальных командных соревнований FIBA 3x3. Также российские и белорусские команды были недопущены в Евролигу.
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