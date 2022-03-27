Российские клубы и сборную отстранили от международных соревнований в известном футбольном симуляторе

Российские клубы и сборную отстранили от международных соревнований в известном футбольном симуляторе

Разработчики Football Manager 2022 выпустили обновление.

Росийские сборную и клубы в Football Manager 2022 исключили из международных соревнований.

Авторы футбольного симулятора выпустили обновление, в котором в новых карьерах российские и белорусские клубы не смогут играть в европейских соревнованиях, а также участвовать в каком-либо международном турнире или дружеских матчах.

"Российские клубы больше не имеют права участвовать в еврокубках, а также ни одна из российских сборных не будет участвовать в международных турнирах, отборочных или товарищеских матчах.

Украинские футболисты в течение трех игровых сезонов будут рассматриваться как граждане ЕС. Это соответствует реальной ситуации – украинцы, бегущие от конфликта, могут работать в ЕС до трех лет без визы или разрешения на работу.

Кроме того, санкции, наложенные на владельцев клубов, по мере возможностей отражаются в игре. Любые изменения спонсоров также отображаются в игре", — говорится в сообщении Football Manager.

Ранее Football Manager, Total War, Persona и другие игры SEGA стали недоступны для покупки в русском Steam.

Напомним, что полузащитник "Осадуны" Рубен Гарсия отправился в Варшаву, чтобы помогать беженцам, пересекающим границу Украины с Польшей.

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