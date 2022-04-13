Российские клубы и сборную удалили из футбольного симулятора FIFA 22

Разработчики игры поддержали Украину в войне, которую развязала Российская Федерация.

Компания EA SPORTS выпустила обновленный патч для FIFA 22. В нем из симулятора удалили сборную России, а также клубы страны-агрессора - "Спартак", ЦСКА и "Локомотив".

Также из игры был удален домашний стадион "Спартака", принимавший в 2018 году матчи Чемпионата мира. У тех игроков, у которых любимой командой был выбран российский клуб, его автоматически заменит ПСЖ.

Кроме того, из футбольного симулятора удалена и вся российская атрибутика.

"EA Sports солидарна с украинским народом и, как и многие в мире футбола, призывает к миру и прекращению вторжения в Украину. Согласно реальным действиям наших партнеров в ФИФА и УЕФА, это обновление включает удаление национальной сборной России и всех других российских команд", - говорится в заявлении разработчиков игры.

Патч без российскиих клубов и сборной уже вышел на ПК. Для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S он появится позже.

Ранее сообщалось, что клубы MLS отказались работать с игроками и тренерами из России и Беларуси.

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