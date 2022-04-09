Российские медалисты Олимпиады-2022 остались без призовых автомобилей из-за санкций против страны-агрессора

В РФ нечем выдать спортсменам обещанное вознаграждение.

Российские спортсмены, выигравшие медали на Олимпийских играх-2022 в Пекине, не смогут получить подарочные автомобили за свои достижения.

Перед зимней Олимпиадой в России пообещали спортсменам, что за полученные награды выплатят не только деньги, но и призовые автомобили иностранных моделей. Однако после вторжения РФ в Украину большинство автопроизводителей ушли с российского рынка.

Поэтому медалисты ОИ-2022 останутся без обещанных автомобилей. Чтобы не позориться окончательно, в России решили компенсировать спортсменам эту потерю деньгами.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, руководство фонда решило заменить автомобили на денежные гранты чемпионам и призерам зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине. Их размеры являются на уровне выплат от государства. Ситуацию с иностранными производителями автомобилей мы не комментируем", - отметили в фонде .

Добавим, что Украина на Олимпиаде-2022 завоевала только одну медаль - фристайлист Александр Абраменко выиграл "серебро" в лыжной акробатике. Все деньги, которые Абраменко получил за медаль от Министерства обороны Украины, он пожертвовал на нужды украинцев.

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