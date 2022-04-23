Российские оккупанты разрушили квартиру лучшего шахматиста Украины

Враг уничтожил квартиру лидера сборной Украины по шахматам Антона Коробова в Харькове.

Украинский шахматист вместе с родителями остался без дома.

Об этом рассказал главный тренер украинской команды Александр Сулипа.

"Война плохо повлияла психически на сборников. Знаете, у нашего харьковчанина Антона Коробова враги разрушили его и родительскую квартиру", – рассказал Сулипа в интервью Kamp-sport.

Специалист также добавил, что мировое шахматное сообщество должным образом не помогает Украине.

"В общем, шахматный мир пассивен. К сожалению, не все понимают, что сейчас важно по крайней мере своим примером показывать гражданскую позицию.

Мужская сборная Украины подготовила не одно письмо. Именно мы также написали и письмо, которое касалось предателя Украины теперь уже россиянина Сергея Карякина", — отметил он.

Антон Коробов сейчас занимает 42-е место в мировом рейтинге – самое высокое среди украинцев.

Напомним, что на чемпионате мира по снукеру британцу Джеку Лисовски запретили одеть бейдж с украинским флагом.

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