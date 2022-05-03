Российские оккупанты обстреляли стадион "Динамо" в Харькове (фото)

Во вторник, 3 мая, российские оккупационные войска обстреляли харьковский стадион "Динамо".

В результате обстрелов пострадал также парк Горького.

Об этом сообщил начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

"Сегодня вновь был обстрелян парк Горького, и за компанию "досталось" стадиону "Динамо". Как известно, российские войска бьют "только по военным объектам", поэтому теперь мы знаем, чем на самом деле были детские аттракционы и футбольное поле." Спасибо" освободителям

"Одна из точек прилета прям на дорожке, по которой я сегодня утром бегал. Завтра придется перепрыгивать", – написал Болвинов на своей странице в Facebook

Также он обнародовал фото с последствиями обстрелов. На фото видно, что разрушена одна из трибун, повреждены газон и беговые дорожки.

Напомним, что олимпийский чемпион 2016 года по спортивной гимнастике Олег Верняев поделился кадрами разбитого оккупантами гимнастического зала в Харькове.

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