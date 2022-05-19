Российские оккупанты похитили чемпиона мира по пауэрлифтингу

Российские оккупанты похитили чемпиона мира по пауэрлифтингу

Чемпион мира по пауэрлифтингу Сергей Певнев стал жертвой русских оккупационных войск.

Во временно оккупированном Бердянске российские захватчики похитили чемпиона Украины и мира по пауэрлифтингу Сергея Певнева.

Об этом сообщает Бердянский городской совет в Facebook.

Спортсмена угнали еще 15 мая. Информацию о преступлении уже передали в правоохранительные органы Украины и Запорожскую областную военную администрацию.

Напомним, что оккупационные войска Российской Федерации закрыли проезд через временно оккупированную Васильевку Запорожской области.