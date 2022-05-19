Российские оккупанты похитили чемпиона мира по пауэрлифтингу

Чемпион мира по пауэрлифтингу Сергей Певнев стал жертвой русских оккупационных войск.
Во временно оккупированном Бердянске российские захватчики похитили чемпиона Украины и мира по пауэрлифтингу Сергея Певнева.
Об этом сообщает Бердянский городской совет в Facebook.
Спортсмена угнали еще 15 мая. Информацию о преступлении уже передали в правоохранительные органы Украины и Запорожскую областную военную администрацию.
Напомним, что оккупационные войска Российской Федерации закрыли проезд через временно оккупированную Васильевку Запорожской области.
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