Российские оккупанты разрушили стадион в Харькове, на котором тренировалась сборная Украины (фото)

Российские оккупанты разрушили стадион в Харькове, на котором тренировалась сборная Украины (фото)

Стадион "Солнечный" в Харькове пострадал в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.

Снаряды попали в футбольное поле, а также повреждены трибуны арены.

Об этом сообщается на страницеZorya Londonsk в Twitter.

Turns out it would be our last visit for a while…



Likely the same being said for Zbirna returning there too



Sonyashnyi Stadium, May 2022 https://t.co/QLnmgOFeY2 pic.twitter.com/AKZ3gkCUVt — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) 20 мая 2022

Стадион был построен в 2011 году, на нем в рамках предварительных сборов тренировалась сборная Украины. Также на арене домашние матчи проводили "Гелиос", "Металлист-1925", "Металл" и ряд других местных команд.

Напомним, что в начале мая российские оккупационные войска обстреляли харьковский стадион "Динамо".

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