Российские оккупанты разрушили стадион в Харькове, на котором тренировалась сборная Украины (фото)

Стадион "Солнечный" в Харькове пострадал в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.
Снаряды попали в футбольное поле, а также повреждены трибуны арены.
Об этом сообщается на страницеZorya Londonsk в Twitter.
Turns out it would be our last visit for a while…— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) 20 мая 2022
Likely the same being said for Zbirna returning there too
Sonyashnyi Stadium, May 2022 https://t.co/QLnmgOFeY2 pic.twitter.com/AKZ3gkCUVt
Стадион был построен в 2011 году, на нем в рамках предварительных сборов тренировалась сборная Украины. Также на арене домашние матчи проводили "Гелиос", "Металлист-1925", "Металл" и ряд других местных команд.
Напомним, что в начале мая российские оккупационные войска обстреляли харьковский стадион "Динамо".
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