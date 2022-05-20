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Российские оккупанты разрушили стадион в Харькове, на котором тренировалась сборная Украины (фото)

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Российские оккупанты разрушили стадион в Харькове, на котором тренировалась сборная Украины (фото)

Фото: twitter.com/ZoryaLondonsk

Стадион "Солнечный" в Харькове пострадал в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.

Снаряды попали в футбольное поле, а также повреждены трибуны арены.

Об этом сообщается на страницеZorya Londonsk в Twitter.

Стадион был построен в 2011 году, на нем в рамках предварительных сборов тренировалась сборная Украины. Также на арене домашние матчи проводили "Гелиос", "Металлист-1925", "Металл" и ряд других местных команд.

Напомним, что в начале мая российские оккупационные войска обстреляли харьковский стадион "Динамо".

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