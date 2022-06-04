Российские оккупанты разрушили тренировочную базу клуба УПЛ на Харьковщине

Учебно-тренировочный центр "Металлиста-1925" в поселке Высокий пострадал в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.
Ракетный удар нанесли со стороны российского Белгорода.
Об этом сообщается на странице клуба в Facebook.
"Ракета попала по территории НТЦ, оставив после себя воронку глубиной в пять метров. В зданиях выбиты почти все окна, сильно повреждены фасады, внутренние помещения и некоторые коммуникации, уничтожена часть закупленного оборудования и экипировка команды на новый сезон. Досталось и футбольным полям, которые также получили повреждения. Взрыв был такой силы, что остатки грунта разбросаны в радиусе более ста метров от его эпицентра", — говорится в сообщении.
Напомним, что украинская арбитриня Ирина Петрова из Новой Каховки рассказала, как российские военные похитили ее и держали в тюрьме.
Читайте также:
Российские оккупанты убили чемпиона Европы по стрельбе из лука
"Они всегда будут чувствовать себя, как суперзвезды": Терлюга увлеклась героизмом полка "Азов"
"Этот конфликт приносит только боль, страх, ужас и мучения": легендарный Пеле призвал Путина остановить войну в Украине