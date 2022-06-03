Российские оккупанты убили чемпиона Европы по стрельбе из лука

Украинский лучник Александр Онищук отдал жизнь, защищая родину от российских захватчиков.
Полномасштабная война, начатая Российской Федерацией, унесла жизнь еще одного защитника Украины. В боях с оккупантами погиб украинский лучник Александр Онищук.
Трагическую новость сообщила на своей странице в Facebook Ровенская областная федерация по стрельбе из лука.
"Страшная весть пришла с фронта: нашего прославленного лучника Александра Онищука забрала проклятая война. Саша был мастером спорта Украины, чемпионом Европы, чемпионом Украины, победителем многих соревнований. Правду говорят, что война забирает лучших. Покойся с миром, казак, память о тебя будет вечной...", - говорится в сообщении.
В последнее время Александр работал тренером по стрельбе из лука Березновской КДЮСШ. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля Онищук встал на защиту своей родины от захватчиков.
Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт назвал количество спортсменов, защищающих Украину от российских оккупантов.
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