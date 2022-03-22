Российские оккупанты убили основателя украинского фан-клуба "Манчестер Юнайтед"

Дочь и жену погибшего госпитализировали.

Основатель украинского фан-клуба "Манчестер Юнайтед" Александр Кукин погиб от рук российских военных. Оккупанты расстреляли автомобиль, в котором был Кукин со своей семьей.

Дочь Алиса и жена Алина Кукина в результате обстрела попали в больницу, где их прооперировали.

"Манчестер Юнайтед" на официальном сайте выразил соболезнования родным и близким Кукина. Английский клуб пообещал оказать помощь семье погибшего.

На странице фан-клуба в соцсетях сообщили, что Александр погиб 3 марта 2022 года. Он пытался вывезти свою жену и ребенка с территории, которую собирались захватить российские войска.

В 2002 году Кукин основал фан-клуб "Манчестер Юнайтед" под названием "Киевские красные".

Oleksandr Kukin, one of the founders of Kyiv Reds, has been killed by Russian invaders. His wife and child also shot and injured as they tried to escape. Sickening. pic.twitter.com/2215mDNwUb — Duncan Drasdo (@Drasdo) March 21, 2022

Ранее сообщалось, что украинский футболист-военнослужащий погиб в боях под Волновахой.

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