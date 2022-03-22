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Российские оккупанты убили основателя украинского фан-клуба "Манчестер Юнайтед"

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Российские оккупанты убили основателя украинского фан-клуба "Манчестер Юнайтед"

фото – twitter.com/ManUtd

Дочь и жену погибшего госпитализировали.

Основатель украинского фан-клуба "Манчестер Юнайтед" Александр Кукин погиб от рук российских военных. Оккупанты расстреляли автомобиль, в котором был Кукин со своей семьей.

Дочь Алиса и жена Алина Кукина в результате обстрела попали в больницу, где их прооперировали.

"Манчестер Юнайтед" на официальном сайте выразил соболезнования родным и близким Кукина. Английский клуб пообещал оказать помощь семье погибшего.

На странице фан-клуба в соцсетях сообщили, что Александр погиб 3 марта 2022 года. Он пытался вывезти свою жену и ребенка с территории, которую собирались захватить российские войска.

В 2002 году Кукин основал фан-клуб "Манчестер Юнайтед" под названием "Киевские красные".

Ранее сообщалось, что украинский футболист-военнослужащий погиб в боях под Волновахой.

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