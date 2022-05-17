Российские оккупанты убили украинского боксера, защищавшего Украину в рядах ВСУ

В воскресенье, 15 мая, в бою с российскими оккупантами погиб украинский боксер Виктор Понятенко.

Спортсмен, служивший в морской пехоте ВСУ, погиб в бою за независимость нашего государства.

Об этом сообщила пресс- служба ФБУ.

"В жестокой войне с российскими оккупантами 15 мая героически погиб воин ВСУ и боец лиги Lucky Punch Виктор "Рыжий" Понятенко. Воин, наш друг. Очень больно. Это был Пацан и Человек с большой буквы, настоящий доблестный герой. -защитнику. Герои не умирают!", — говорится в сообщении.

Виктор Понятенко родился в Запорожье. С 8 лет занимался боксом, имеет первый разряд по этому виду спорта, серебряный призер Кубка Украины. Провел 120 поединков, в почти 100 из них одержал победу. Участник в лиге кулачных боев Lucky Punch.

Напомним, что тесть игрока сборной Украины Ивана Петряка отдал жизнь, защищая родину от российских захватчиков.

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