Российские оккупанты убили украинского пилота-дрифтера под Черниговом

От российской ракеты погиб украинский спортсмен Евгений Перепелица.
Трагический инцидент с Перепелицей произошел 17 мая, когда захватчики произвели ракетный обстрел поселка Десна Черниговской области.
Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта.
24-летний Перепелица был членом нескольких автоклубов Полтавы, озвучивал чемпионаты Украины по дрифту, а после переезда в Киев работал в компании BroDrift детлером.
Евгений Перепелица должен был стать частью команды пилотов-дрифтеров BroDrift, но в апреле пошел защищать Украину.
По словам друга Станислава, он стремился стать известным, выделиться из множества других автолюбителей. Ради этого он даже создал свой блог и снимал тематические ролики.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 96-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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