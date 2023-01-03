Российские оккупанты уничтожили ледовую арену в Дружковке, где играл многократный чемпион Украины по хоккею

Ночью 2 января Россия нанесла два ракетных удара по городу Дружковка Донецкой области, в результате чего была разрушена ледовая арена "Альтаир".

Об этом сообщает официальный сайт хоккейного клуба "Донбасс" – восьмикратного чемпиона Украины, для которого арена была домашней.

"В результате ракетных обстрелов была разрушена ледовая арена "Альтаир". Именно эта площадка стала домом для хоккейного клуба "Донбасс" с 2014 года. На базе дружковской арены работала самая многочисленная в Украине детско-юношеская спортивная школа по хоккею и фигурному катанию. Арена принимала чемпионаты Украины, международные соревнования, культурно-массовые мероприятия, была любимым местом отдыха жителей и гостей Дружковки.

Это уже третий дом, который потерял донецкий клуб из-за российских оккупантов – Дворец спорта "Дружба" в Донецке, Mariupol Ice Center, а теперь "Альтаир", – говорится в сообщении.

zi.ua

Генеральный директор хоккейного клуба "Донбасс" Федор Ильенко эмоционально отреагировал на ракетный удар рашистов по ледовой арене.

"Ледовая арена… Это не просто здание… Это второе здание для нашего клуба после 2014 года… Это сотни детских соревнований, десятки международных турниров, улыбки детей… Это самая большая школа хоккея и фигурного катания в Украине… Это люди, которые создавали радость все 8 лет с начала войны… Нет слов… "Освободители" с*аные", – написал Ильенко у себя в Facebook.

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