Российские оккупанты уже почти полгода держат в плену украинского тренера по боксу

Захватчики уже пятый месяц держат в плену боксерского тренера из Украины – Дмитрия Шурду.

Как сообщила дочь украинского тренера Ника Шурда, ее отец не выходит на связь с 29 апреля.

Об этом говорится на странице LuckyPunch.net в Instagram.

Полномасштабная война встретила Дмитрия Шурду на соревнованиях в Луцке. После чего тренер по боксу вернулся в родной Мариуполь, где жил и работал. После возвращения начал заниматься волонтерством, а дочь и жена уехали в более безопасное место. Тем временем, сам муж остался.

Затем Дмитрий попал в больницу Донецка, а затем, как сообщила его дочь, в тамошнее СИЗО.

Ранее рассказывалось о том, что оккупанты захватили в плен футбольного арбитра, спасавшего раненых в Мариуполе.

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