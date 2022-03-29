Российские оккупанты захватили дом известного украинского экс-футболиста под Киевом

На территорию участка въехала вражеская военная техника.

Дом бывшего футболиста сборной Украины и "Динамо" Киев Владислава Ващука в Гостомеле захватили российские оккупационные войска.

Об этом экс-защитник рассказал на своей странице в Facebook.

"Через три дня после того, как мы вышли гуманитарным коридором, в мой дом с дружеским визитом заехали "освободители". Два российских БТРа заехали ко мне во двор".

О русской армии не буду писать, давно все ясно. Хорошо, что я успел увезти детей. Пишу для тех, кто, возможно, до сих пор, сидя в безопасности где-то за границей, испытывает иллюзии по поводу того, что будет возможность с кем-то там решать и у вас все будет ок».

"Нет. Не получится. Они пришли сюда не договариваться. И мы здесь очень сильно изменились. Вы себе представить не можете как. Сегодня у всех нас только одно желание – чтобы наши ВСУ как можно быстрее вычистили эту нечисть из нашей Украины. Чтобы те, те, кто пришел сюда, на нашу землю, только убивать и грабить были уничтожены, чтобы наша земля была свободна.

Каждый, кто борется с оккупантами, знайте – с вами бог. С вами люди. Благодарю вас и низкий поклон. Слава ВСУ. Слава армии. Победа будет за нами», – написал Ващук.

Следует отметить, что первую публикацию соцсеть удалила, найдя нарушения. Ващук повторно опубликовал пост.

Напомним, что российские оккупанты расстреляли в Ирпене известного детского тренера по боксу Алексея Джунковского.

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