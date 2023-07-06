Российские спортсменки обманом пролезли на международные соревнования: в ОП Украины отреагировали на скандал

Россиянки с измененными именами и датами рождения заявились за сборную Сирии, чтобы обойти санкции.

Спортсменки из России прибегли к позорному обману, чтобы обойти международные санкции и выступить на Панарабских играх-2023 в Алжире.

Как минимум семь спортсменок из страны-агрессора заявились на соревнования как представительницы Сирии. Для этого большинству из российских атлеток пришлось сменить имена и даты рождения.

Так, метательница копья Карина Полудкина указана в заявке как Karina Polud, пловчича Анастасия Сорокина "стала сирийкой" Enas Sorkine, а велогонщица Дарья Малькова превратилась в Darie Malko.

Более того, у двух российских спортсменов оказались изменены даже даты рождения. Бадминтонистка Дарья Джеджула (указанная как Dasha Dhedhula) "стала младше" на четыре года, а велогонщица Дарья Малькова – на год.

Отметим, что Панарабские игры организует Союз НОК арабских стран, поэтому на этом турнире нельзя игнорировать правила изменения гражданства, определенные международными федерациями.

На махинации со стороны российских спортсменов в своем Telegram-канале отреагировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Российские спортсмены пытаются обойти санкции по принципу использования третьих стран и участвовать в международных соревнованиях. Например, на Панарабских играх в Алжире российских спортсменов заявили как сирийцев.

Российская метательница копья Карина Полудкина якобы стала гражданкой Сирии и сменила имя на Karina Polud. Пловчиха Анастасия Сорокина тоже превратилась в сирийку Enas Sorkine, велогонщица Дарья Малькова стала Darie Malko, причем помолодела на год – вместо 2000 года рождения у нее на сайте Панарабских Игр указан 2001-й год.

Реэкспорт комплектующих через третьи страны, а теперь еще и перевоплощение спортсменов. Что ж, должны закрывать эту лазейку", – написал Ермак.

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