Российские захватчики обстреляли стадион в Чернигове

Пострадала восточная сторона трибуны.
Российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по стадиону в Чернигове, на котором выступает "Десна"
Так, по информации time Chernihiv, при обстреле города частично обрушилась восточная сторона арены. Это произошло 5 марта обстрелов российской артиллерией частных жилых секторов, расположенных вблизи спортивного объекта.
В то же время Россия продолжает утверждать, что не производит обстрел мирного населения, а ведет огонь только с военных объектов. Похоже, это спортивное сооружение теперь тоже военный объект.
Стадион имени Гагарина – самая большая арена Черниговской области. Его начали строить в 50-е годы 20 века стадион. Стадион получил две трибуны на 7 тысяч мест – западная трибуна, и на 4 тысячи мест – восточная.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков ‒ 290 ед.
- Боевых бронированных машин – 999 ед.,
- артиллерийских систем –117 ед.,
- РСЗО — 50 ед.,
- средства ПВО – 23 ед.,
- самолетов – 46 ед.,
- вертолетов – 68 ед.,
- автомобильной техники – 454 ед.,
- корабли/катера — 3 ед.,
- цистерн с ППМ — 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.