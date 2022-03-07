Российские захватчики обстреляли стадион в Чернигове

Пострадала восточная сторона трибуны.

Российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по стадиону в Чернигове, на котором выступает "Десна"

Так, по информации time Chernihiv, при обстреле города частично обрушилась восточная сторона арены. Это произошло 5 марта обстрелов российской артиллерией частных жилых секторов, расположенных вблизи спортивного объекта.

В то же время Россия продолжает утверждать, что не производит обстрел мирного населения, а ведет огонь только с военных объектов. Похоже, это спортивное сооружение теперь тоже военный объект.

cntime.cn.ua

Стадион имени Гагарина – самая большая арена Черниговской области. Его начали строить в 50-е годы 20 века стадион. Стадион получил две трибуны на 7 тысяч мест – западная трибуна, и на 4 тысячи мест – восточная.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:

личного состава – более 11 тыс. человек,

танков ‒ 290 ед.

Боевых бронированных машин – 999 ед.,

артиллерийских систем –117 ед.,

РСЗО — 50 ед.,

средства ПВО – 23 ед.,

самолетов – 46 ед.,

вертолетов – 68 ед.,

автомобильной техники – 454 ед.,

корабли/катера — 3 ед.,

цистерн с ППМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.